Josefa se enterará de la muerte de Coke y querrá ir a su velorio en el capítulo 138 de Reunión de Superados

03 jun. 2026 - 23:20 hrs. | Act. 04 jun. 2026 - 00:36 hrs.

En el avance del capítulo 138 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) llegará hasta el departamento de Manuel (Mario Horton) para saber más sobre la muerte de Coke (Diego Muñoz).

La sexóloga se enteró gracias a que Manuel le avisó; por lo mismo, ella acudirá al publicista para saber más de la muerte de Coke y entender qué está pasando.

Reunión de Superados / MEGA

Josefa querrá ir a ver a Coke

"Con toda la confianza del mundo, ¿tú crees que yo pueda ir al funeral?", preguntará Josefa a Manuel, quien será sincero: "Yo sé que es injusto pedirte esto, pero que la Matilde estaba destruida y si te ve ahí puede ser peor".

Enseguida, la sexóloga asegurará que tiene razón. Sin embargo, aclarará que "necesito despedirme de él, necesito decirle cosas".