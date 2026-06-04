Presentado por: Betano Falabella

"No solo soy un rostro bonito": El emotivo mensaje de Luis Mateucci tras convertirse en el tercer finalista

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 147 de El Internado, con la renuncia de Furia, Luis Mateucci, Arenita y Otakin se enfrentaron en un duelo para conocer quiénes iban a pasar a la final.

Luego de una extensa prueba con una entrada, un fondo y un postre, Yann Yvin y Luciano Mazzetti deliberaron y decidieron quiénes eran los dos ganadores.

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El primero en ser nombrado fue el transandino, quien se acercó a Tonka Tomicic para recibir su placa dorada que le daba el pase a la instancia más importante del reality.

El Internado

Las palabras de Luis Mateucci

Tras lo anterior, Luis Mateucci expresó su profunda emoción al poder llegar a esta instancia de El Internado: "Contento. Me da mucha bronca, tenía mucha frustración, soy muy cuadrado, todo el mundo piensa que Mateucci es desastroso y soy todo lo contrario, en la cocina se demostró cómo soy como persona. Que me vean en la casa que no solo soy un rostro bonito". 

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También, el trasandino felicitó a Arenita y Otakin por ser dignos competidores e hizo una reflexión final: "Me defendí y pasé a la final, estoy contento y emocionado de poder estar ahí".

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