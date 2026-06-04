¡No aguantó más! Furia renunció a El Internado tras feroz enfrentamiento con Luis Mateucci
En el capítulo 147 de El Internado, Furia y Luis Mateucci protagonizaron una tensa escena que desencadenó una inesperada renuncia.
Mientras estaban en una actividad en la chacra, ambos empezaron a insultarse y a lanzarse comentarios bastante duros, los que desencadenaron que la argentina se retirara de la dinámica.
Al llegar a la casona, Juliana Scaglione se apartó por unos minutos y pensó en silencio, mientras los demás lanzaban teorías sobre lo que estaba pasando por su mente.
La decisión de Furia
Lógicamente, Luis Mateucci comenzó a gritarle a Furia, con el objetivo de provocarla, hasta que ella lanzó un comentario que dijo todo: "Adiós, niños".
La trasandina ingresó a la casona y comenzó a armar sus maletas y bolsos. Tom Brusse se acercó a ella para hacerla entrar en razón, pero ella le dijo que ya había tomado la decisión de renunciar e incluso, se había sacado el micrófono.
Finalmente y con las constantes provocaciones de su compatriota, la entrenadora salió por un pasillo de producción y dejó la competencia.
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