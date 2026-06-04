Otakin rompió en llanto tras perder el duelo por la final: "La vuelta larga de nuevo"
En el capítulo 147 de El Internado, Otakin protagonizó un triste momento, luego de perder el duelo por la final contra Luis Mateucci y Arenita.
El creador de contenido se fue a sentar al patio y mientras fumaba un cigarro, lanzó un duro descargo: "La vuelta larga de nuevo conch... toda mi vida ha sido así, de cabro, siempre la vuelta larga".
La tristeza fue total e incluso, el influencer soltó varias lágrimas, mientras sus amigos intentaban consolarlo.
Las palabras de aliento de Tom Brusse
Posteriormente, Otakin reveló que nunca había podido ganar algo en la primera instancia: "Toda la vida es la segunda oportunidad, la vuelta, no puedo romper la hue... y hacerlo al tiro".
Finalmente, Tom Brusse intentó subirle el ánimo a su compañero y le dedicó palabras de aliento: "Tú fallaste y mañana te vas a salvar".
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