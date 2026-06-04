Presentado por: Betano Falabella

Otakin rompió en llanto tras perder el duelo por la final: "La vuelta larga de nuevo"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 147 de El Internado, Otakin protagonizó un triste momento, luego de perder el duelo por la final contra Luis Mateucci y Arenita.

El creador de contenido se fue a sentar al patio y mientras fumaba un cigarro, lanzó un duro descargo: "La vuelta larga de nuevo conch... toda mi vida ha sido así, de cabro, siempre la vuelta larga".

Lo más visto de El Internado

La tristeza fue total e incluso, el influencer soltó varias lágrimas, mientras sus amigos intentaban consolarlo.

El Internado

Las palabras de aliento de Tom Brusse

Posteriormente, Otakin reveló que nunca había podido ganar algo en la primera instancia: "Toda la vida es la segunda oportunidad, la vuelta, no puedo romper la hue... y hacerlo al tiro". 

Ir a la siguiente nota

Finalmente, Tom Brusse intentó subirle el ánimo a su compañero y le dedicó palabras de aliento: "Tú fallaste y mañana te vas a salvar". 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos