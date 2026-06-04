Otakin rompió en llanto tras perder el duelo por la final: "La vuelta larga de nuevo"

04 jun. 2026 - 01:14 hrs.

En el capítulo 147 de El Internado, Otakin protagonizó un triste momento, luego de perder el duelo por la final contra Luis Mateucci y Arenita.

El creador de contenido se fue a sentar al patio y mientras fumaba un cigarro, lanzó un duro descargo: "La vuelta larga de nuevo conch... toda mi vida ha sido así, de cabro, siempre la vuelta larga".

La tristeza fue total e incluso, el influencer soltó varias lágrimas, mientras sus amigos intentaban consolarlo.

El Internado

Las palabras de aliento de Tom Brusse

Posteriormente, Otakin reveló que nunca había podido ganar algo en la primera instancia: "Toda la vida es la segunda oportunidad, la vuelta, no puedo romper la hue... y hacerlo al tiro".

Finalmente, Tom Brusse intentó subirle el ánimo a su compañero y le dedicó palabras de aliento: "Tú fallaste y mañana te vas a salvar".