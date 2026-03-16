El Internado Más Picante - Capítulo 94: Akemi Nakamura sintió celos por Michelle Peint

16 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, instancia donde se revisaron los momentos que marcaron el último episodio del reality.

En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron lo ocurrido dentro de la casona, comentando los conflictos, estrategias y situaciones que protagonizaron los participantes.

El Internado Más Picante - Capítulo 94

En la anterior entrega del encierro, Michelle Peint protagonizó un coqueto momento con Luis Mateucci que terminó generando incomodidad en Akemi Nakamura, quien no dudó en enfrentarlo tras enterarse de la conversación entre ambos.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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