Nueva integrante sacudió la casona: Michelle Peint entró al reality y sorprendió a todos
En el capíulo 89 de El Internado, se abrieron las compuertas de la casona y de pronto, entró una nueva participante.
Se trató de Michelle Peint, quien saludó efusivamente y dejó sorprendidos a todos los participantes, quienes no creían que tendrían una nueva compañera.
Tras lo anterior, la joven se presentó: "Tengo 23 años, modelo, tiktoker, soy actriz, yo te cocino, te hago de todo y he llegado a romperla".
El recibimiento a Michelle Peint
Al llegar donde estaban los demás participantes, Agustina Pontoriero fue la primer en acercarse a saludar a Michelle Peint y luego los demás se unieron.Ir a la siguiente nota
Luego, la venezolana reveló que se encontraba soltera hace un tiempo y "con el corazón abierto y dispuesto".
Finalmente, la joven se tomó un momento para presentarse con Laura Bozzo, quien la recibió con un cariñoso abrazo.
