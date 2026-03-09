Nueva integrante sacudió la casona: Michelle Peint entró al reality y sorprendió a todos

09 mar. 2026 - 23:42 hrs.

En el capíulo 89 de El Internado, se abrieron las compuertas de la casona y de pronto, entró una nueva participante.

Se trató de Michelle Peint, quien saludó efusivamente y dejó sorprendidos a todos los participantes, quienes no creían que tendrían una nueva compañera.

Tras lo anterior, la joven se presentó: "Tengo 23 años, modelo, tiktoker, soy actriz, yo te cocino, te hago de todo y he llegado a romperla".

El Internado

El recibimiento a Michelle Peint

Al llegar donde estaban los demás participantes, Agustina Pontoriero fue la primer en acercarse a saludar a Michelle Peint y luego los demás se unieron.

Luego, la venezolana reveló que se encontraba soltera hace un tiempo y "con el corazón abierto y dispuesto".

Finalmente, la joven se tomó un momento para presentarse con Laura Bozzo, quien la recibió con un cariñoso abrazo.