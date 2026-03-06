Tom Brusse verá extraña actitud entre Fabio Agostini y Agustina Pontoriero en el capítulo 88 de El Internado

06 mar. 2026 - 00:55 hrs.

En el avance del capítulo 88 de El Internado, Tom Brusse irá donde Efrén Reyero y Camila Nash a contarles un chisme.

"Acabo de ver una cosa súper extraña. Cuando estábamos caminando para venir, Fabio ha ido a Agustina, a darle un abrazo", expresará.

Luego, les comentará que el nuevo participante habría abrazado por atrás a la trasandina y su compañero español le dirá que deben investigar la situación.

El Internado

Una prueba muy compleja

Por otro lado, los participantes demostrarán de qué están hechos en la prueba por equipos, la cual tendrá complejas estaciones que tendrán escalada y también, agua.

Una de las que tendrá mayores complejidades será Kari Belén, quien no podrá sacar uno de los candados, atrasando a los rojos.