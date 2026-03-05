Adrián Pedraja tendrá que hacer una difícil llamada a Milo González en el capítulo 87 de El Internado
En el capítulo 87 de El Internado, Joaquín Méndez llegará a la casona con una entretenida actividad que dejará una situación impactante.
El animador desafiará a Adrián Pedraja a llamar a Milo González, haciéndose pasar por un productor que quiere ofrecerle un trabajo.
Si lo descubre, el actor tendrá que revelarle a la trasandina todo lo que está ocurriendo con Kari Belén y ella al escuchar tan solo dos palabras, notará que es él.
Nuevas reglas
Por otro lado, Joaquín Méndez les comentará a los participantes que de ahora en adelante, no existirán las semanas y que deberán enfrentar la prueba "A la suerte de la olla".
Finalmente, los equipos se enfrentarán en una nueva competencia extrema, que tendrá un circuito nunca antes visto.
