Adrián Pedraja tendrá que hacer una difícil llamada a Milo González en el capítulo 87 de El Internado

05 mar. 2026 - 00:55 hrs.

En el capítulo 87 de El Internado, Joaquín Méndez llegará a la casona con una entretenida actividad que dejará una situación impactante.

El animador desafiará a Adrián Pedraja a llamar a Milo González, haciéndose pasar por un productor que quiere ofrecerle un trabajo.

Si lo descubre, el actor tendrá que revelarle a la trasandina todo lo que está ocurriendo con Kari Belén y ella al escuchar tan solo dos palabras, notará que es él.

El Internado

Nuevas reglas

Por otro lado, Joaquín Méndez les comentará a los participantes que de ahora en adelante, no existirán las semanas y que deberán enfrentar la prueba "A la suerte de la olla".

Finalmente, los equipos se enfrentarán en una nueva competencia extrema, que tendrá un circuito nunca antes visto.