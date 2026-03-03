Akemi Nakamura defenderá a Maluma tras dichos de Luis Mateucci en el capítulo 85 de El Internado

03 mar. 2026 - 00:30 hrs.

En el avance del capítulo 85 de El Internado, Joaquín Méndez y Yann Yvin llegarán a la casona con una entretenida actividad de dichos chilenos.

En un momento, Luis Mateucci mencionará a Maluma y arremeterá contra Akemi Nakamura, mientras todos se ríen.

Sin embargo, a la modelo no le hará gracia y sacará las garras para defender a su expareja: "No menciones la palabra de él en tu putrefacta boca".

El Internado

Problemas entre Tom Brusse y Camila Nash

Por otro lado, Camila Nash le dirá a Tom Brusse que si él se va, ella no quiere seguir con una relación y él se sorprenderá con su declaración, pues anteriormente le había dicho todo lo contrario.

Finalmente, Kari Belén le dejará bien claro a Adrián Pedraja y a todos en general, que ella no se involucra con personas que estén en un romance.