"Chanta, chamullero": El Internado React arremete contra Efrén Reyero por sus dichos sobre Fabio Agostini

02 mar. 2026 - 22:46 hrs.

Este lunes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz reaccionaron a los duros dichos de Efrén Reyero en contra de Fabio Agostini.

En la escena, Reyero aseguró que Agostini pasó de ser su amigo a convertirse en su enemigo, luego de involucrarse sentimentalmente con Blu Dumay, por quien él había manifestado interés desde el inicio del encierro.

Las criticas a Efrén Reyero

Producto de estas declaraciones, Nati Blaschke criticó sin filtro al español, afirmando: "Efrén, chanta, chamullero. Porque cuando se sentó a hablar con Fabio, le dijo, a mí no me importa, quédate con ella mejor, así llegan las nuevas y me las como yo. Y ahora está diciendo que pasan los amigos enemigos, que se está comiendo a la tía que me comí yo, no me jodas. O sea, eres muy de doble discurso".

El Internado / Mega

"Entonces, Efrén, no seas chanta porque tú mismo le diste la bendición, por decirlo así a Fabio, de cómetela, sácamela de encima, de hecho le dijo", agregó.

Por su parte, Álex Ortiz también se burló de los dichos de Reyero y lanzó: "Pero si la Blue no lo pesca", provocando carcajadas en el estudio.

