Luis Mateucci estará furioso por Akemi Nakamura: Mira EN VIVO el capítulo 84 de El Internado React

02 mar. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche, El Internado entra en una nueva etapa marcada por la tensión y los conflictos que no dejan de crecer al interior del encierro.

En la siguiente entrega, Luis Mateucci se mostrará completamente furioso contra Akemi Nakamura y tendrán fuerte discusión.

Sigue EN VIVO El Internado React

Para acompañar cada instante, El Internado React estará en vivo con Nati Blaschke y Álex Ortiz, quienes analizarán, comentarán y reaccionarán en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado