"Siento que no fluye": El Internado React opina sobre la relación entre Agustina Pontoriero y Fabio Agostini

28 en. 2026 - 22:54 hrs.

Este miércoles en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz comentaron la relación que se ha ido formando entre Agustina Pontoriero y Fabio Agostini al interior del encierro.

Desde sus primeros días en la casa, Agostini ha mostrado un evidente interés por Pontoriero, una cercanía que no ha pasado desapercibida para el resto de los participantes del reality.

La opinión de El Internado React sobre Agustina y Fabio

Al analizar esta incipiente relación, ambos animadores coincidieron en que les agrada la nueva dupla que se está gestando dentro del programa.

El Internado / Mega

No obstante, Nati Blaschke fue más crítica y señaló que: "Yo siento que no fluye".

Por su parte, Álex Ortiz agregó: "Yo a la Agustina la veo como que lo está pasando bien, y Agustina si no lo consigue quizás ahí, lo va a conseguir igual, como que va a buscar la forma y bien".

Todo sobre El Internado React