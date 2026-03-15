Las duras palabras de Luis Mateucci sobre Akemi Nakamura: "Lo mejor que me puede pasar es que se vaya"

15 mar. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 93 de El Internado, Luis Mateucci tuvo una íntima conversación con Agustina Pontoriero sobre los sentimientos que guarda hacia Akemi Nakamura.

Durante la charla, el argentino señaló que no le gustaba la actitud pasiva de Nakamura, motivo por el cual no le veía futuro a su romance.

"Me da lástima, me da cosa y lo peor es que no le creé falsas expectativas… Lo mejor que me puede pasar es que se vaya", expresó.

El Internado / Mega

¿Luis Mateucci siente atracción por Michelle Peint?

Finalmente, Luis Mateucci bromeó diciendo que le expresaría a Akemi Nakamura que siente atracción por Michelle Peint, dando pie incluso a una posible relación poliamorosa.

"Yo le voy a decir directo: che, la nueva me gusta. ¿Y si probamos los tres? Como no sabe decir que no, quizás me diga: bueno", señaló.