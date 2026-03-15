Las duras palabras de Luis Mateucci sobre Akemi Nakamura: "Lo mejor que me puede pasar es que se vaya"
En el capítulo 93 de El Internado, Luis Mateucci tuvo una íntima conversación con Agustina Pontoriero sobre los sentimientos que guarda hacia Akemi Nakamura.
Durante la charla, el argentino señaló que no le gustaba la actitud pasiva de Nakamura, motivo por el cual no le veía futuro a su romance.
"Me da lástima, me da cosa y lo peor es que no le creé falsas expectativas… Lo mejor que me puede pasar es que se vaya", expresó.
¿Luis Mateucci siente atracción por Michelle Peint?
Finalmente, Luis Mateucci bromeó diciendo que le expresaría a Akemi Nakamura que siente atracción por Michelle Peint, dando pie incluso a una posible relación poliamorosa.
"Yo le voy a decir directo: che, la nueva me gusta. ¿Y si probamos los tres? Como no sabe decir que no, quizás me diga: bueno", señaló.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Gritas como una loca": El tenso cruce entre Agustina Pontoriero y Kari Belén por comentario de Efrén Reyero
-
Efrén Reyero besó a Michelle Peint tras perder divertido desafío
-
"Vamos a tener que bañarnos juntos": La coqueta propuesta de Luis Mateucci a Michelle Peint
-
¿Lo votará en la Asamblea del Fuego?: Furia no es capaz de olvidar sus conflictos con Adrián Pedraja
-
"No somos novios": Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron una seria conversación sobre el futuro de su relación
-
"Se lo tuve que sacar": Luis Mateucci admite que regaló un anillo a Oriana Marzoli y luego se lo quitó