Una accidentada prueba complicará a los participantes en el capítulo 91 de El Internado

11 mar. 2026 - 00:55 hrs.

En el avance del capítulo 91 de El Internado, una competencia hará que varios concursantes pierdan los estribos y se enojen o tengan accidentes.

Y es que los participantes del equipo rojo tendrán que superar una prueba en la que saldrán dos amenazados, siendo esto causa de perder el último desafío de Yann Yvin.

Precisamente, en esta prueba los participantes tendrán que cocinar con una máscara encima que les dará calor y les quitará parte de la visibilidad.

Una accidentada prueba complicará al equipo rojo

Este prueba no estará exenta de problemas, y es que Laura Bozzo echará agua en una preparación, lo que causará una reacción que terminará afectando a uno de los productores que la estaba ayudando.

De inmediato, el productor tendrá que ser atendido por personal médico en la prueba, ya que alguna marca le dejará.