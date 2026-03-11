Presentado por: Betano Falabella

Una accidentada prueba complicará a los participantes en el capítulo 91 de El Internado

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 91 de El Internado, una competencia hará que varios concursantes pierdan los estribos y se enojen o tengan accidentes. 

Y es que los participantes del equipo rojo tendrán que superar una prueba en la que saldrán dos amenazados, siendo esto causa de perder el último desafío de Yann Yvin

Lo más visto de El Internado

Precisamente, en esta prueba los participantes tendrán que cocinar con una máscara encima que les dará calor y les quitará parte de la visibilidad. 

Una accidentada prueba complicará al equipo rojo

Este prueba no estará exenta de problemas, y es que Laura Bozzo echará agua en una preparación, lo que causará una reacción que terminará afectando a uno de los productores que la estaba ayudando. 

Ir a la siguiente nota

De inmediato, el productor tendrá que ser atendido por personal médico en la prueba, ya que alguna marca le dejará. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto