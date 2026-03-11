"Pejelagarto": Fabio Agostini y Agustina Pontoriero tienen nuevo cruce que dejó al español cerca de irse
En el capítulo 90 de El Internado, Fabio Agostini y Agustina Pontoriero tuvieron un fuerte cruce de palabras en el que incluso el español intentó renunciar al encierro.
Todo partió cuando a Blu Dumay se le dejó que debía ser más "fogosa", instancia en la que Fabio aseguró que ella no era así, hay que darle su espacio y entender que tiene una familia que se preocupa por su imagen, mencionando que no es tan "loca" como algunas mujeres del reality.
Agustina Pontoriero tomó esto como un ataque personal y no dudó en responder: "'¿Por quién estás diciendo eso? Ridículo".
La discusión entre Fabio Agostini y Agustina Pontoriero
Enseguida, Agustina recalcó que ayer Fabio la había abrazado de la nada, algo muy raro. "Yo quedé tiesa, tiesa, no sé, yo venía caminando, veníamos de la prueba y me agarró", aseguró la argentina.
"No existís para mí, para qué me abrazas, no me mires, no me hables", expresó Agustina, a lo que Fabio contestó "ya a la despechada no le digo más nada", mientras que ella volvió a decir "pejelagarto", desatando la risa de todos.
Más adelante, y tras una broma de Luis Mateucci, Fabio se levanta de la dinámica y se dirige hasta las puertas del reality, las que intenta abrir para abandonar El Internado tras sentirse agobiado por los constantes ataques.
Leer más de