"Pejelagarto": Fabio Agostini y Agustina Pontoriero tienen nuevo cruce que dejó al español cerca de irse

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 90 de El Internado, Fabio Agostini y Agustina Pontoriero tuvieron un fuerte cruce de palabras en el que incluso el español intentó renunciar al encierro.

Todo partió cuando a Blu Dumay se le dejó que debía ser más "fogosa", instancia en la que Fabio aseguró que ella no era así, hay que darle su espacio y entender que tiene una familia que se preocupa por su imagen, mencionando que no es tan "loca" como algunas mujeres del reality.

Lo más visto de El Internado

Agustina Pontoriero tomó esto como un ataque personal y no dudó en responder: "'¿Por quién estás diciendo eso? Ridículo". 

Fabio y Agustina
El Internado / MEGA

La discusión entre Fabio Agostini y Agustina Pontoriero

Enseguida, Agustina recalcó que ayer Fabio la había abrazado de la nada, algo muy raro. "Yo quedé tiesa, tiesa, no sé, yo venía caminando, veníamos de la prueba y me agarró", aseguró la argentina. 

Ir a la siguiente nota

"No existís para mí, para qué me abrazas, no me mires, no me hables", expresó Agustina, a lo que Fabio contestó "ya a la despechada no le digo más nada", mientras que ella volvió a decir "pejelagarto", desatando la risa de todos. 

Más adelante, y tras una broma de Luis Mateucci, Fabio se levanta de la dinámica y se dirige hasta las puertas del reality, las que intenta abrir para abandonar El Internado tras sentirse agobiado por los constantes ataques. 

Ve el capítulo en

Leer más de