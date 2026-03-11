Pata de vaca, criadilla y "ñachi": El desafío que puso a prueba la resistencia del paladar de los concursantes

11 mar. 2026 - 00:50 hrs.

En el capítulo 90 de El Internado, los participantes fueron puestos a prueba en un "repugnante" desafío para algunos de ellos.

Y es que los miembros del equipo rojo y verde fueron trasladados por Yann Yvin y Joaquín Méndez hasta una zona apartada de la cocina donde los hicieron probar productos y preparaciones típicas del campo latinoaméricano.

Es aquí donde los participantes comieron pata de vaca, criadilla, que es una preparación desde los testículos de los animales, y el famoso "ñachi" del campo chileno y las tradiciones mapuches.

El Internado / MEGA

La prueba que Fabio no superó

Precisamente, la última prueba venía con un castigo, ya que el equipo que no lograba comer "ñachi" en la totalidad de sus participantes, tendría una pena para la próxima eliminación.

Fue así como todos los del verde lograron comer "ñachi", pero el equipo rojo falló con Arenita, quien lo vomitó, y Fabio Agostini, quien ni siquiera intentó probar la sangre coagulada.

De esta forma, el equipo rojo quedó con dos nominados de forma instantánea, siendo uno de ellos Fabio Agostini.