"Te dije que si quieres jugar, jugamos": Kari Belén usó a Tom Brusse para vengarse de Camila Nash

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 89 de El Internado, Kari Belén participó en una especial ruleta y eligió a Tom Brusse para un desafío bastante candente. 

La modelo tenía que sacarle el chocolate del cuerpo a uno de sus compañeros y eligió al marroquí por una interesante razón: "La venganza es dulce, Camila te dije que si quieres jugar, jugamos".

El DJ se dispuso en el lugar asignado, pero antes su pareja le hizo una advertencia y le lanzó un vaso con agua: "Tú haz lo que quieras, porque luego voy yo, pendejo".

Kari Belén se vengó de Tom Brusse

De inmediato, Tom Brusse le pidió a Camila Nash que lo dejara participar de la actividad tranquilo, idea que apoyó Kari Belén

Posteriormente, la modelo chilena comenzó a sacarle el dulce del cuerpo a su compañero, ante la mirada atenta de su enemiga.

