Una nueva participante llegará a la casa y tendrá conflicto con Camila Nash en el capítulo 89 de El Internado
En el avance del capítulo 89 de El Internado, Michelle Peint será la nueva participante que llegará a remover las cosas en la casona.
Joaquín Méndez le presentará a los hombres del reality y específicamente le preguntará por Tom Brusse, pero Camila Nash se antepondrá: "Mi amor, no creo que quieras quedarte sin pelo".
La actriz quedará impactada con las palabras de la participante y no se quedará en silencio: "¿Perdón? Cuidado con lo que tú dices".
La venganza de Kari Belén
Los conflictos no cesarán, pues luego Kari Belén cobrará venganza contra Camila Nash y eligirá a Tom Brusse para un sensual juego. Esto provocará una fuerte discusión entre la influencer y el marroquí.
Agustina Pontoriero tendrá que realizar el desafío con Adrián Pedraja y luego de limpiar todo el chocolate de su cuerpo, le dará un apasionado beso.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de