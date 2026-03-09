Una nueva participante llegará a la casa y tendrá conflicto con Camila Nash en el capítulo 89 de El Internado

09 mar. 2026 - 00:50 hrs.

En el avance del capítulo 89 de El Internado, Michelle Peint será la nueva participante que llegará a remover las cosas en la casona.

Joaquín Méndez le presentará a los hombres del reality y específicamente le preguntará por Tom Brusse, pero Camila Nash se antepondrá: "Mi amor, no creo que quieras quedarte sin pelo".

La actriz quedará impactada con las palabras de la participante y no se quedará en silencio: "¿Perdón? Cuidado con lo que tú dices".

El Internado

La venganza de Kari Belén

Los conflictos no cesarán, pues luego Kari Belén cobrará venganza contra Camila Nash y eligirá a Tom Brusse para un sensual juego. Esto provocará una fuerte discusión entre la influencer y el marroquí.

Agustina Pontoriero tendrá que realizar el desafío con Adrián Pedraja y luego de limpiar todo el chocolate de su cuerpo, le dará un apasionado beso.