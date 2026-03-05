"Todos están invitados": Fernando Solabarrieta anuncia celebración de bodas de plata con Ivette Vergara
El capítulo de El Expulsado, emitido por Mega 2, estuvo marcado por un momento especial protagonizado por Fernando Solabarrieta, quien tras quedar eliminado del reality, aprovechó la conversación con sus compañeros de El Internado para compartir un emotivo anuncio.
En medio del repaso de su experiencia en el reality, el periodista sorprendió al invitar públicamente a todos los participantes a una celebración muy significativa en su vida personal.
“Porque lo que yo vivía en este instante y lo sigo viviendo hasta hoy era algo demasiado importante, demasiado especial”, expresó, destacando el valor que tuvo esta experiencia en medio de su proceso personal.
La sorpresiva invitación de Fernando Solabarrieta en El Internado
En ese contexto, el comunicador decidió comprometer a sus compañeros con una invitación especial relacionada con su matrimonio con Ivette Vergara. “Con eso quiero decirles que ustedes son importantes para mí y de paso comprometerlos… los que puedan viajar, quiero que me acompañen cuando yo con mi mujer celebre 25 años de vida juntos”, comentó frente a las cámaras.
El periodista además oficializó la invitación en el mismo programa, asegurando que todos los presentes estaban considerados para ese importante momento familiar. “Hoy lo hago oficial frente a las cámaras: todos ustedes están invitados", dijo, provocando la reacción y los aplausos de los participantes.
En el mismo espacio también se destacó el proceso personal que vive Solabarrieta dentro del reality, donde se encuentra atravesando una etapa de rehabilitación. Sus compañeros y Joaquín Méndez valoraron el esfuerzo que implica mantenerse firme en ese camino dentro del contexto del programa, marcado por actividades sociales y desafíos que no siempre son fáciles de enfrentar.
