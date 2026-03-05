El Expulsado - Capítulo 9: La emotiva despedida de Fernando Solabarrieta y Berta Lasala

05 mar. 2026 - 15:20 hrs.

El programa El Expulsado de Mega 2 vivió un capítulo marcado por la emoción y la tensión tras una eliminación doble en el reality “El Internado”.

Como es lo habitual, Joaquín Méndez reunió a los participantes que siguen en competencia junto a los ya eliminados para repasar los momentos más intensos del encierro y analizar lo ocurrido en la última prueba.

La despedida de Fernando Solabarrieta, quien estuvo en el programa desde el inicio, fue uno de los instantes más emotivos del capítulo. El periodista agradeció a sus compañeros y habló abiertamente de su proceso personal de rehabilitación, destacando que la experiencia en el reality le ayudó a reconectar con la vida y enfrentar sus desafíos.

¡Fernando jamás olvidará a sus compañeros de El Internado!

Fernando no solo agradeció, sino que invitó a sus compañeros a sus bodas de plata con su esposa Ivette Vergara, como también, enfatizó que no los olvidará.

Finalmente, también se confirmó la salida de Berta Lasala, quien llevaba menos tiempo en la competencia, pero logró ganarse el cariño del grupo. Con estas dos eliminaciones, el reality entra en una etapa decisiva, mientras los participantes restantes se preparan para las últimas semanas de competencia en El Internado.