¿Laura Bozzo se va del reality?: El Internado React analiza impactante adelanto de los próximos capítulos

04 mar. 2026 - 23:22 hrs.

Este miércoles, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron el impactante adelanto de los próximos capítulos del reality.

En uno de los momentos, se pudo ver a una mujer rubia, lo que dejó muy confundidos a los animadores del React, quienes intentaron descifrar de quién se trataba junto al chat.

¿Laura Bozzo se va del reality?

En otro de los pasajes de la promo, se pudo ver a Laura Bozzo preparando una maleta, lo que dio pie a diversas teorías.

El Internado / Mega

"¿Renunciará Laura? ¿Laura? ¿Cómo va a renunciar Laura que es una mujer empoderada y fuerte como es ella?", señaló Nati Blaschke.

"Capaz po’, se aburrió, tenía sueño", complementó Álex Ortiz.

