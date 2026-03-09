Otakin fue el garzón: Fabio Agostini le preparó especial cena a Blu Dumay por su cumpleaños
En el capítulo 88 de El Internado, Fabio Agostini le dijo a Blu Dumay que se pusiera su mejor outfit para una velada especial.
Luego de que varios participantes le dijeran al español que tenía que prepararle algo especial a la joven por su cumpleaños, él solicitó a la producción hacerle una cena romántica.
El influencer le solicitó a Otakin que si podía cumplir con la función de garzón y él aceptó de inmediato y con muchas ganas.
La especial cena de Blu Dumay y Fabio Agostini
Ya instalados en la mesa en el patio, Otakin trajo vino, una entrada y un plato de fondo, momento que le subió el ánimo a Blu Dumay.Ir a la siguiente nota
En la conversación, Fabio Agostini le preguntó a la joven cómo se sentía con este gesto y ella expresó que le había alegrado el día.
Finalmente, la celebración del cumpleaños fue coronada con un tierno beso entre ambos.
