Tom Brusse los vio: La curiosa actitud que tuvo Fabio Agostini con Agustina Pontoriero
En el capítulo 88 de El Internado, Tom Brusse les contó a Efrén Reyero y a Camila Nash que vio a Fabio Agostini en una extraña situación.
Resulta que cuando volvieron a la casona tras la prueba por equipo, el marroquí descubrió al español abrazando como si nada a Agustina Pontoriero, luego de todos los problemas que han tenido.
Ambos quedaron sorprendidos con el chisme e incluso, el exfutbolista le dijo a su amigo que tenía que seguir investigando.
La confirmación de Agustina Pontoriero
Tras lo anterior, Agustina Pontoriero se unió a la conversación y confirmó todo lo dicho por Tom Brusse: "Veníamos caminando y viene Fabio y me abraza".
Los demás quedaron con dudas sobre la intención del gesto de Fabio Agostini y le preguntaron cómo había sido el abrazo y ella confirmó que fue bastante cariñoso.
Finalmente, Camila Nash le aconsejó que utilizara estas acciones a su favor, para provocar al español.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
