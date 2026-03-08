Tom Brusse los vio: La curiosa actitud que tuvo Fabio Agostini con Agustina Pontoriero

08 mar. 2026 - 23:45 hrs.

En el capítulo 88 de El Internado, Tom Brusse les contó a Efrén Reyero y a Camila Nash que vio a Fabio Agostini en una extraña situación.

Resulta que cuando volvieron a la casona tras la prueba por equipo, el marroquí descubrió al español abrazando como si nada a Agustina Pontoriero, luego de todos los problemas que han tenido.

Ambos quedaron sorprendidos con el chisme e incluso, el exfutbolista le dijo a su amigo que tenía que seguir investigando.

El Internado

La confirmación de Agustina Pontoriero

Tras lo anterior, Agustina Pontoriero se unió a la conversación y confirmó todo lo dicho por Tom Brusse: "Veníamos caminando y viene Fabio y me abraza".

Los demás quedaron con dudas sobre la intención del gesto de Fabio Agostini y le preguntaron cómo había sido el abrazo y ella confirmó que fue bastante cariñoso.

Finalmente, Camila Nash le aconsejó que utilizara estas acciones a su favor, para provocar al español.