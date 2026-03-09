Presentado por: Betano Falabella

Laura Bozzo amenazó a Fabio Agostini tras perder la prueba de equipos y él se enojó

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 88 de El Internado, el equipo rojo fue el perdedor de la competencia extrema y Laura Bozzo tuvo que amenazar a uno de sus compañeros.

Luego de pensarlo unos minutos, la abogada reveló quién era su elegido: "Veo quién cocina y quién colabora y ella (Agustina Pontoriero) ha colaborado. Yo quiero mucho a Fabio, me han escuchado siempre hablar bien de él, pero creo que le falta un poco en la cocina y él es el amenazado para esta semana".

Fabio Agostini pasó al frente y entregó su punto de vista sobre la situación: "Yo lo vi venir y obviamente está cuidando al pajerazo de su hijo Tom. Esto es un juego, es lo que me toca, yo a Laurita la respeto mucho, pero pienso que ha patinado".

El enojo de Fabio Agostini

Tras lo anterior, Fabio Agostini apuntó a Tom Brusse, pues cree que no aporta a su equipo: "El mariposón este que me tiene hasta los huevos, no compite, está todo el día fumando cigarro, es un vago". 

El marroquí no estuvo de acuerdo con las palabras de su compañero y mencionó a Efrén Reyero, quien le ganó en el circuito físico y que también está lesionado. 

Finalmente y en privado, el español expresó su tranquilidad: "No estoy asustado, no estoy nervioso, solo estoy enojado porque tenemos un payaso en el equipo, como Tom, que no está haciendo nada".

