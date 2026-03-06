"Me peleo a puñetazos...": Adrián Pedraja encaró a Otakin por criticarlo y terminó lanzando duras amenazas
En el capítulo 87 de El Internado, Adrián Pedraja quiso defenderse de los comentarios de sus compañeros, tras terminar con Milo González por teléfono.
El actor escuchó a Otakin conversando con Tom Brusse y Kari Belén y lo encaró: "Yo a ti no te vi gritar o ponerte como te has puesto cuando Tom le comió la boca a Akemi".
Sin embargo, el creador de contenido recordó que el marroquí asumió haberle sido infiel a Camila Nash, explicación que no dejó tranquilo al español: "Hago las cosas bien, siempre he sido sincero con ella y una persona que le come la boca a otra ahí adelante, tú has aplaudido".
Las fuertes palabras de Adrián Pedraja
Posteriormente, Otakin expresó que él había visto situación entre el actor y Milo González que no le habían gustado: "Vimos actitudes agresivas, machistas, todo eso, se completa el puzzle. Nunca te la agarras con hombres, siempre con mujeres".
Adrián Pedraja no estuvo de acuerdo con el análisis de su compañero y lo amenazó duramente: "Si quieres contigo, te pongo aquí y me peleo a puñetazos con el que sea ¿Tú quieres ser el primero? Te parto la cabeza. Fuera no tienes cómo decirme porque te rompo todos los dientes".
El descargo del español no cesó y aseguró ser mejor que el influencer: "Mira, cocino bien, físicamente doy juego, tengo rol, las cámaras te están dando gracias a mí".
