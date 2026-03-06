"Votamos por Blu...": Efrén Reyero propuso a Tom Brusse inesperado plan para desestabilizar la casa
En el capítulo 87 de El Internado, la tensión en la casona subió de un momento a otro cuando Adrián Pedraja terminó con Milo González de una forma inesperada.
Varios fueron los que criticaron al actor e incluso, Fabio Agostini le dijo que era infiel, pero él dejó bien claro que nunca engañó a la argentina.
Efrén Reyero fue testigo de la situación y le advirtió a su compatriota que tuviera cuidado con el influencer, a la hora de relacionarse con él.
La idea de Efrén Reyero
A raíz de lo anterior, Efrén Reyero tuvo una idea y se la planteó a Tom Brusse: "Tenemos que ser más listos. Si nosotros le damos la vuelta y votamos a Blu, nadie se lo va a esperar. O a alguien como a Fabio, nadie se lo va a esperar y Adri se va a pegar a nosotros porque está afuera y ya ha visto que lo han traicionado. Quedamos de pu... madre, hazme caso".
El marroquí escuchó atentamente a su amigo y le pidió que conversaran seriamente sobre la propuesta, más tarde: "Luego lo hablamos, yo escucho todo".
