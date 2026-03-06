Camila Nash rompió en llanto frente a Tom Brusse tras su tenso quiebre

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 87 de El Internado, tras la fuerte discusión tuvieron e incluso, terminar su relación, Tom Brusse y Camila Nash tuvieron una sentida conversación.

"Si tú estás amenazada y te vas ¿Qué vamos a hacer? Si dos personas se quieren de verdad y quieren seguir esa historia afuera, lo normal es que si uno se va, seguimos juntos, es lo que pienso yo", expresó.

La influencer chilena se quedó en silencio y el marroquí notó que estaba llorando por primera vez frente a sus ojos.

En ese momento, Tom Brusse abrazó a Camila Nash y le aclaró que solo estaban conversando: "No llores, por favor".

Tras lo anterior, la creadora de contenido asumió que estaba muy triste por todo lo que estaba pasando: "Quizás me faltó llorar un poco, para soltar todo". 

