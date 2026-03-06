Ella lloró desconsolada: La inesperada forma en la que Adrián Pedraja terminó su relación con Milo González

06 mar. 2026 - 00:16 hrs.

En el capítulo 87 de El Internado, Adrián Pedraja tuvo que llamar a Milo González para realizarle una pitanza, la cual terminó de una forma completamente inesperada.

El actor le dijo a la trasandina que era un productor y que su objetivo era contratarla para una nueva producción. Sin embargo, ella de inmediato reconoció su voz y se puso feliz al escucharlo.

Pero todo comenzó a tornarse negro cuando el español empezó poco a poco a desprenderse del romance que tenían: "¿Te acuerdas de la conversación que tuvimos antes de ir a la prueba? Para mí eso fue una muestra de fragilidad...".

La tristeza de Milo González

Rápidamente, Milo González captó la intención del actor y le preguntó si todo era para decirle que estaba con otra persona y él lo negó rotundamente, mientras sus compañeros gritaban por detrás que estaba conociendo a Kari Belén.

La argentina se dio cuenta de todo y pese a que intentó matenerse firme, rompió en llanto: "Qué asco Adri, no tengo ganas de hablar por teléfono para esto, todo porque quieres estar con otra persona. Te dije que no tenías que dudar de nuestra relación, así que si quieres poner una excusa. Si a vos te da paz mental, seguí tu vida. Yo estoy segurísima de lo que dije ¿Nuestra fotito, lo que lloramos juntos, nuestra relación, no existe ahora? Me da vergüenza lo que haces, como una pelotuda te estoy grabando videos para mandártelos cuando salgas".

Finalmente, Adrián Pedraja terminó el vínculo que tenía con la exparticipante, dejando a todos sorprendidos: "Estoy en proceso de conocer a alguien, por eso quiero romper con esto. Lo siento con el corazón, pero no voy a estar con alguien que pone en hilo nuestra relación".