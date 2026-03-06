"Más tacto": Compañeros criticaron duramente a Adrián Pedraja por la forma en la que terminó con Milo González

06 mar. 2026 - 00:27 hrs.

En el capítulo 87 de El Internado, todos quedaron impactados tras la tensa llamada de Adrián Pedraja a Milo González, la cual terminó con el romance que tenían.

Joaquín Méndez les dio la oportunidad a los demás participantes para que expresaran su opinión con respecto a la situación y la primera fue Laura Bozzo: "Esa relación toda fue mentira, yo he visto todas las cosas que él le ha dicho y que diga esto ahora y de esta manera, me duele en el alma".

Posteriormente, Blu Dumay también alzó la voz: "Aparte del pésimo trato que tuviste, nosotros no teníamos cómo saber tus conversaciones internas o no, no entendíamos nada, si estabas soltero o no. Tú no fuiste claro y agarraste la última situación para victimizarte".

El Internado

Adrián Pedraja se defendió

En ese momento, Otakin hizo un comentario sobre lo que estaba pasando y Adrián Pedraja, a la defensiva, le respondió diciéndole que se duchara, lo cual desató el enojo del influencer: "No sabes cómo justicarte, 'dúchate', qué mier... es eso. Te pillaron que eres infiel, que eres una mier... de persona y me dices 'dúchate', argumento de mier....".

Joaquín Méndez le preguntó al actor si él hacía un mea culpa sobre la forma en la que terminó con Milo González: "Yo sé perfectamente lo que he hablado con ella en privado y no tengo ningún sentimiento de culpablidad".

Finalmente, fue Arenita quien cuestionó a su amigo por su actuar: "Me decepciona profundamente la actitud de Adrián, podría haber tenido un poco más de tacto para decir las cosas".