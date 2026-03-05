"Qué pena me das": Laura Bozzo estalló contra Agustina Pontoriero por sus gritos

05 mar. 2026 - 00:49 hrs.

En el capítulo 86 de El Internado, Laura Bozzo y Agustina Pontoriero se enfrascaron en una fuerte discusión frente a varios participantes.

Todo ocurrió cuando la abogada reclamó que su compañera estaba gritando todo el día, la trasandina respondió y ella explotó: "Yo no estoy hablando contigo, carajo, estoy hablando con otra persona".

"Entonces por qué me señalas, cucharacha", agregó bastante enojada la amiga de Furia.

El Internado

Laura Bozzo criticó duramente a Agustina Pontoriero

Posteriormente, Laura Bozzo volvió a decir que los gritos de Agustina Pontoriero la tenían harta y ella le dio una idea: "A tu casa, Laura. No soy nadie, pero tengo una carrera que construir".

Luego, la animadora peruana se mostró arrepentida de haberle entregado cariño a su compañera: "Qué pena me das, cuando uno te trata bien, así respondes, chillas y chillas ¡A mí no me vas a mandar a dormir!".

Finalmente, la argentina fue bastante clara con la abogada: "A mí no me vas a mandar a callar, ni mi papá me manda a callar".