Presentado por: Betano Falabella

"Qué pena me das": Laura Bozzo estalló contra Agustina Pontoriero por sus gritos

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 86 de El Internado, Laura Bozzo y Agustina Pontoriero se enfrascaron en una fuerte discusión frente a varios participantes.

Todo ocurrió cuando la abogada reclamó que su compañera estaba gritando todo el día, la trasandina respondió y ella explotó: "Yo no estoy hablando contigo, carajo, estoy hablando con otra persona". 

Lo más visto de El Internado

"Entonces por qué me señalas, cucharacha", agregó bastante enojada la amiga de Furia.

El Internado

Laura Bozzo criticó duramente a Agustina Pontoriero

Posteriormente, Laura Bozzo volvió a decir que los gritos de Agustina Pontoriero la tenían harta y ella le dio una idea: "A tu casa, Laura. No soy nadie, pero tengo una carrera que construir".

Ir a la siguiente nota

Luego, la animadora peruana se mostró arrepentida de haberle entregado cariño a su compañera: "Qué pena me das, cuando uno te trata bien, así respondes, chillas y chillas ¡A mí no me vas a mandar a dormir!".

Finalmente, la argentina fue bastante clara con la abogada: "A mí no me vas a mandar a callar, ni mi papá me manda a callar". 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos