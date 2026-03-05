"Ojalá hubiera tenido un padre como tú": La triste confesión de Adrián Pedraja a Fernando Solabarrieta
En el capítulo 86 de El Internado, Fernando Solabarrieta fue uno de los participantes eliminados y sus compañeros le dedicaron especiales palabras.
Tom Brusse rompió en llanto y abrazó al periodista deportivo, para luego preguntarle con quién se fumaría el cigarro de todas las noches.
Posteriormente, fue el turno de Adrián Pedraja, quien también botó varias lágrimas y le hizo una triste confesión a su amigo.
Las palabras de Adrián Pedraja
Adrián Pedraja abrazó fuertemente a Fernando Solabarrieta y le agradeció todo su cariño: "Ojalá hubiera tenido un padre como tú, de verdad te lo digo, hay muchas cosas que yo acá no pude hablar y te identifico con mi papá".
Posteriormente, destacó su rol como padre: "Me da envidia sana que Nico tenga un padre como tú, de verdad".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"¿Y mi besito?": Kari Belén sorprendió a Adrián Pedraja con inesperada petición
-
"Qué pena me das": Laura Bozzo estalló contra Agustina Pontoriero por sus gritos
-
"Estoy pero orgulloso de ti": Yann Yvin tuvo especiales palabras para despedir a Fernando Solabarrieta
-
Así fue la emotiva despedida de Fernando Solabarrieta y Berta Lasala tras ser eliminados para siempre
-
"Voy a acabar el reality solo": Tom Brusse decidió terminar su relación con Camila Nash
-
"No me gustan los hombres comprometidos": Kari Belén aclaró su vínculo con Adrián Pedraja