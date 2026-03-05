"Ojalá hubiera tenido un padre como tú": La triste confesión de Adrián Pedraja a Fernando Solabarrieta

05 mar. 2026 - 00:45 hrs.

En el capítulo 86 de El Internado, Fernando Solabarrieta fue uno de los participantes eliminados y sus compañeros le dedicaron especiales palabras.

Tom Brusse rompió en llanto y abrazó al periodista deportivo, para luego preguntarle con quién se fumaría el cigarro de todas las noches.

Posteriormente, fue el turno de Adrián Pedraja, quien también botó varias lágrimas y le hizo una triste confesión a su amigo.

El Internado

Las palabras de Adrián Pedraja

Adrián Pedraja abrazó fuertemente a Fernando Solabarrieta y le agradeció todo su cariño: "Ojalá hubiera tenido un padre como tú, de verdad te lo digo, hay muchas cosas que yo acá no pude hablar y te identifico con mi papá".

Posteriormente, destacó su rol como padre: "Me da envidia sana que Nico tenga un padre como tú, de verdad".