"Como si ya lo tuvieras": Blu Dumay comparte el método de manifestación que utiliza

05 mar. 2026 - 11:15 hrs.

La participante de El Internado, Blu Dumay, compartió a través de Instagram, el método de manifestación que comenzó a utilizar.

Blu compartió en sus historias una imagen de su libreta comentando que retomó la escritura mañanera. "Hoy comencé con el método 369, les aviso qué tal me va", agregó, lo que causó curiosidad entre los usuarios.

¿Qué es el método de manifestación 369?

La influencer comentó que muchos de sus seguidores le preguntaron sobre este método que estaba usando, por lo que publicó un video donde explica el tema.

Blu detalló que esta forma de manifestar para ella es la más efectiva. "Es súper tedioso porque hay que escribir muchas veces al día, pero vale la pena", relató.

"Se escribe por la mañana, por la tarde y por la noche. En la mañana vas a escribir tres veces tu manifestación, en la tarde seis veces y en la noche nueve veces", explicó Blu.

Además, aconsejó sobre cómo escribir tu manifestación: "Tienes que hablar en presente, como si ya lo tuvieras y obviamente, ponerle alguna emoción cuando vayas a escribir. Sentimiento de agradecimiento y felicidad de que ya lo tienes".

