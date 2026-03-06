La reacción de Milo González a su inesperado quiebre con Adrián Pedraja: "Sos bastante hijo de pu...":
Este viernes, Milo González reaccionó al incómodo momento que vivió con Adrián Pedraja en El Internado.
Todo surgió en el capítulo del pasado jueves, cuando Pedraja llamó a González siguiendo una divertida dinámica propuesta por Joaquín Méndez.
Sin embargo, con el paso de los segundos la conversación se transformó en una tensa discusión sobre su romance, instancia que el actor aprovechó para poner fin a la relación.
"Estoy en proceso de conocer a alguien, por eso quiero romper con esto", expresó Adrián, lo que provocó el llanto de Milo en plena llamada.
La reacción de Milo al momento de su quiebre con Adrián Pedraja
Al día siguiente de la emisión de este capítulo, Milo González reaccionó al clip publicado en la cuenta de Mega en Instagram, escribiendo: "Q verguenza x dios".
Horas más tarde, González subió dos videos a través de historias de Instagram para entregar su versión de los hechos.
"No quería dejar de agradecer la cantidad de mensajes hermosos que estoy recibiendo. Gracias, gracias por tomarse el tiempo de mandarme palabras de amor. Yo estoy segura de que me salvé de algo, probablemente muy traumático en mi vida. Así que nada, estoy muy tranquila, de verdad. Hoy ya pasó bastante tiempo de eso, ya sané. No guardo rencor, pero sí es como sos bastante hijo de pu...", comenzó diciendo.
"Pero bueno, yo supongo que ahora, gracias a esto, entienden un poquito más qué pasó. Igualmente en estos días voy a hacer, bueno, tal vez en un rato hago un video como hablando un poquito más en profundidad, que jamás lo hice, pero justamente estaba esperando que llegue este momento para hablarlo y poder explayarme con más libertad", agregó.Ir a la siguiente nota
"El tiempo pone todo en su lugar y a cada uno le toca pagar las cosas que da. Yo creo mucho en el karma, si hacés cosas buenas, te van a volver cosas buenas, y si sos una mala persona, te van a volver cosas malas, te van a volver cosas malas", cerró.
