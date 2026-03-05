Adrián volverá a hablar con Milo: Mira aquí EN VIVO el capítulo 87 de El Internado React

05 mar. 2026 - 21:45 hrs.

Los conflictos seguirán marcando el rumbo de El Internado en un nuevo capítulo del reality, donde las tensiones dentro del encierro continuarán aumentando.

En esta entrega, Adrián Pedraja hablará por teléfono con Milo González y tomará una inesperada decisión.

El Internado React - Capítulo 87

Nati Blaschke y Álex Ortiz analizan cada momento clave, comentan las reacciones de los participantes y debaten en tiempo real lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir las opiniones del público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado