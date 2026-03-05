El Internado Más Picante - Capítulo 87: Fernando Solabarrieta y Berta Lasala se despidieron de la casona

05 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Las reacciones y el análisis se tomaron la noche con un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que profundizó en los momentos más comentados del encierro.

Con la conducción de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa repasó lo ocurrido en el episodio más reciente y sumó revelaciones, comentarios sin filtro y chismes exclusivos sobre lo que realmente estaba pasando dentro de la casa.

El Internado Más Picante - Capítulo 87

En la anterior entrega del encierro, Fernando Solabarrieta y Berta Lasala perdieron la prueba de eliminación y abandonaron la casona.

