"Un ser humano muy bueno y noble": Así nació la amistad de Carla Ochoa y Otakin

06 mar. 2026 - 16:00 hrs.

La audiencia de El Internado puede notar la conexión entre la modelo Carla Ochoa y el "antiinfluencer" Otakin, una química que nació antes del inicio del reality.

Su vínculo es tan estrecho, que Ochoa asistió a la boda de su compañero, celebrada hace unos días. "Obviamente me sentí muy honrada cuando me invitó a ser parte de un momento tan íntimo e importante en su vida", declaró la modelo en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

La amistad de Carla Ochoa y Otakin

Carla y Otakin se vieron por primera vez durante la grabación del video promocional del programa. "Nuestro encuentro fue muy cercano y divertido, como si lo conociera de antes", dijo la presentadora.

"Me di cuenta muy rápidamente de que seríamos amigos de verdad fuera del encierro, principalmente porque es un ser humano muy bueno y noble, además que conecté mucho con su sentido del humor", dijo sobre su experiencia al iniciar El Internado.

"Me pareció una persona muy maternal, una persona con la que se puede conversar, que tiene mucho tema y que además es muy muy tierna. La encontré una excelente persona", dijo Otakin por su parte.

"Me di cuenta de que era una persona con un aura increíble, con una energía espectacular y vi que muchos la estaban atacando (...) La juzgaban por ser muy buena", continuó.

"Sentí también la necesidad de estar en su grupo y de protegerla. Tenemos en común eso, yo creo que la resiliencia y las ganas de ser auténtico y de no cambiar por un entorno distinto", insistió el "antiinfluencer".

