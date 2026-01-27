"Quise volver a chasconearme": Carla Ochoa reveló la razón por la que decidió entrar a El Internado

27 en. 2026 - 11:00 hrs.

Carla Ochoa visitó el programa Tonka Contigo, animado por Tonka Tomicic, de Radio Romántica y contó qué fue lo que la motivó para participar en El Internado.

La modelo recordó que hace 16 años participó por primera vez en un programa de telerealidad y señaló que ahora la experiencia fue completamente diferente.

"Yo venía trabajando incansablemente en mi marca seriamente, di un paso al costado en las comunicaciones para dedicarme de lleno al bienestar. De repente se me presenta la invitación de El Internado y dije 'Dios mío, qué invitación más atrevida. "Era en Perú la grabación, era 24 horas, 18 universos diferentes'", comenzó explicando.

Radio Romántica

El paso de Carla Ochoa por El Internado

Tras lo anterior, reveló la verdadera razón por la que quiso estar en El Internado: "Acepté porque me tomé la vida muy en serio estos años y quise volver a aventurme, a disfrutar, quise volver a chasconearme".

"Hubo situaciones en las que pude jugar, bailar, hasta me casé", agregó bastante contenta.

Finalmente, la empresaria desclasificó qué fue lo más complejo de su paso por el reality: "Lo más difícil es estar 24 horas compartiendo con universos diferentes, todos quieren ser protagonistas, todos quieren destacar, harto ego, digamos las cosas como son".