¿Se decepcionó? El incómodo momento entre Jessica y Luis Emilio que marcó un antes y un después en EJDO
Desde que viajaron a Perú, Luis Emilio (Alejandro Trejo) desarrolló una especie de obsesión y codependencia con Jessica (Ignacia Sepúlveda).
Y es que las palabras de Jessica, en agradecimiento y como buena trabajadora, fueron tomadas como algo más por Luis Emilio, quien no se podía sacar de la cabeza a la joven periodista.
Sin embargo, todo llegó a un punto culmine esta semana cuando Burgos (Juan Carlos Maldonado) declaró que había visto a Jessica en la casa de Bastián (Alonso Quintero), lo que no fue tomado de buena forma por el empresario.
La decepción de Luis Emilio
Precisamente, Jessica llega hasta la oficina para contarle que tomó la decisión de renunciar a la empresa, pero Luis Emilio cree que esta situación es influenciada por Bastián.
Por lo mismo, intenta que Jessica cambie de opinión, acercándose mucho a la joven, quien se termina sintiendo incómoda cerca de él.
"Se supone que teníamos una conexión especial, ¿o no?", preguntó Luis Emilio a Jessica, quien no responde y solo agradece las oportunidades entregadas.