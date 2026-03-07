¿Cómo se salvó Leonor de la sentencia de muerte de Luis Emilio en El Jardín de Olivia?

07 mar. 2026 - 10:40 hrs.

Esta semana fue muy intensa en El Jardín de Olivia, y es que Leonor (Romina Norambuena) estuvo al borde de la muerte por órdenes expresas de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Precisamente, Vanessa (Begoña Basauri) se entera que Leonor sabe todo sobre las intenciones de Luis Emilio con Jessica (Ignacia Sepúlveda) y más, por lo que va donde el empresario y le cuenta esto, lo que termina por irritar al padre de Clemente (Pipo Gormaz), quien la manda a matar.

Para lograr esto llama a Burgos (Juan Carlos Cáceres) quien se debe hacer cargo de este nuevo capricho de Luis Emilio.

El Jardín de Olivia / MEGA

El plan de Omar

A raíz de esto, Burgos llega al aeropuerto y logra detener a Leonor, dando a conocer a Luis Emilio que la secretaria ya no será un estorbo.

Es así como Luis Emilio le informa a Omar (César Sepúlveda) que Leonor estaba muerta. O eso era lo que creíamos.

Y es que en un acto inesperado, Omar pagó aún más dinero a Burgos, quien en vez de matarla, le entregó una nueva identidad para ella y para su padre, logrando que de esta forma inicien una vida nueva en Uruguay.

