Romina Norambuena revela especial escena que grabó con su padre en EJDO: "Vamos a tener ese recuerdo siempre"

Una especial situación ocurrió frente a los ojos de los espectadores de El Jardín de Olivia, pero no muchos lo notaron, y es que Romina Norambuena, actriz que da vida a Leonor, tuvo la oportunidad de actuar con su verdadero padre.

En la historia de El Jardín de Olivia, Leonor fue obligada a arrancar del país con la ayuda de Omar (César Sepúlveda) luego de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) la enviara a matar por saber demasiado.

Es en esta situación donde también debe escapar el padre de Leonor, quien en la vida real es el papá de la actriz.

Romina Norambuena actuó con su padre

"Mi papá trabaja en la productora Mazal, donde se hace El Jardín de Olivia y donde se hizo antes Juego de Ilusiones. Fue camarógrafo durante 25 años en las teleseries de Sabatini", declaró Romina a Página7.

En esa línea, comentó que "me llevaba a veces, cuando podía, a las grabaciones. Yo me sentaba al lado de él y miraba todo este mundo, a los actores, por ejemplo, de Estúpido Cupido... Entonces siempre hemos tenido esa conexión. Él trabaja hoy como gerente de operaciones ahí".

Fue así, que, leyendo el guion para la escena mencionada, Norambuena se dio cuenta que el padre tenía una corta participación, por lo que propuso la idea a su papá en modo de broma, aunque él se lo tomó en serio, ya que habló con el director y pidió tomar el papel.

"Estaba emocionado ese día. Estaba nervioso porque toda la vida le tocó hacer el otro lado, detrás de cámara. Es difícil y distinto ponerse del lado del actor, pero para mí fue una ternura. Lo hermoso es que vamos a tener ese recuerdo para siempre, la experiencia de haberlo vivido juntos y el video, tenerlo para la vida", cerró Romina.

