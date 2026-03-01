Se acumulan los enemigos: Estas son las personas que quieren hacer caer a Luis Emilio en EJDO

01 mar. 2026 - 11:03 hrs.

Las acciones de Luis Emilio son despiadadas y siempre logra lo que quiere en El Jardín de Olivia. Sin embargo, los pocos que han logrado sobrevivir a sus maquinaciones comienzan a unir fuerzas para hacerlo caer.

Por supuesto, la principal enemiga del empresario es Diana Guerrero (Nicole Espinoza). Perdió a su madre y ahora su padre está preso por un crimen que no cometió. Ella quiere que pague, pero debe ser de la mano con la justicia.

Clemente (Pipo Gormaz), Bastián (Alonso Quintero) y Santana (Matías Oviedo) trabajan junto a ella para recopilar evidencia que exculpe a Raúl Guerrero (César Caillet), aunque los últimos acontecimientos han puesto al filo su paciencia.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio mandó grabar a Trini (Catalina Guerra) en una situación de mucha vulnerabilidad y Bastián perdió la cabeza, amenazando de muerte a su padre si vuelve a poner a su amiga en peligro.

De amigos a enemigos

En la vereda opuesta, Joaquín (Francisco Dañobeitia) y Omar (César Sepúlveda) han sido constantes colaboradores en los planes del empresario, pero, por distintas razones, ambos quieren venganza.

Joaquín confió el dinero de su familia en el Grupo Walker a cambio de tener a Ignacia (Cota Castelblanco), pero ahora su suegro le da la espalda y apoya el romance de Nacha con Karina (Jacinta Rodríguez). Omar hace mucho tiempo se arrepiente de lo que ha hecho, pero la muerte de Leonor (Romina Norambuena) gatilló su afán por pagar a su otrora jefe.

Los dos se aliaron contra él.

