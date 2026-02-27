"Heredaste algo de tu padre...": Luis Emilio y Joaquín se mostraron los dientes en intensa discusión en EJDO

27 feb. 2026 - 17:35 hrs.

En este capítulo 243 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) le exigió a Luis Emilio (Alejandro Trejo) cumplir con su parte del trato y alejar a Karina (Jacinta Rodríguez) de Ignacia (Cota Castelblanco).

Undurraga no se creyó este supuesto cambio de Walker por recuperar a su hija y está seguro de que su suegro esconde algo más con esta acción.

"Se está dando vuelta la chaqueta por algo, Luis Emilio, y yo quiero saber por qué. Si usted quisiera separarlas de verdad, ya habría mandado hace rato a la Karina a Siberia. Aquí hay algo que usted no me quiere decir y yo le exijo que me lo diga ahora".

El Jardín de Olivia / Mega

Se acaba la buena relación entre suegro y yerno

Luego de dimes y diretes cada vez más ofensivos, Luis Emilio dijo algo que hirió el orgullo de Joaquín hasta lo más profundo.

"Tú heredaste algo de tu padre: lo cornudo y putero. Lárgate acá antes que te saque a patadas en el culo mier...", lanzó. Esto hará que Joaquín busque vengarse.