Tras conversación con la enfermera: Santana cree que Bernardita fue atacada dos veces en El Jardín de Olivia

En este capítulo 242 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) inquietó a la enfermera que atendió a Bernardita (Catalina Guerra). La mujer no quiso responder a sus preguntas y puso una excusa para marcharse apresuradamente.

"Yo no vi nada", mencionó escuetamente, despertando una sospecha en el comisario.

Un nuevo cómplice en el esquema

Este corto encuentro le hizo sacar conclusiones y citó a Clemente (Pipo Gormaz), Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero) para comunicar su teoría: quizá Bernardita no murió a causa del disparo, si no que hubo una mano negra en la clínica.

El Jardín de Olivia / Mega

Respecto a la enfermera, Gabriel caviló. "No sé si fue ella, no sé si ella era parte de algo más grande o de si simplemente vio algo. Lo que sí tengo claro es que la persona que quería asesinar a su mamá, al ver que iba a sobrevivir, decidió terminar el trabajo".

Como no hubo autopsia, todas las huellas quedaron cubiertas para la o el perpetrador. "Yo no descartaría a nadie porque también puede haber sido alguien que esté comprado, ¿sí? Un doctor, un tens, una enfermera, incluso un policía", afirmó Santana, abriendo una nueva arista que investigar.