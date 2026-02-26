"Cuando te metes donde no debes": Bastián recibió un video de Trini que lo dejó aterrorizado en EJDO
En este capítulo 242 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) nuevamente obligó a Omar (César Sepúlveda) a hacer el trabajo sucio porque debe "recuperar su confianza" tras el traspié de Leonor (Romina Norambuena).
Omar llevó Félix (Matías Schudeck) hasta la casa de Trini (Catalina Covarrubias). La joven ignoraba que, mientras se bañaba, el matón entró al baño, la filmó y envió las imágenes a Bastián para amedrentarlo.
La amenaza de Luis Emilio
Asustado por lo que le podría pasar a su amiga, corrió hasta su casa con Santana (Matías Oviedo) y buscaron en cada rincón para hallarla, pero la joven había desaparecido.