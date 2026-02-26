"Cuando te metes donde no debes": Bastián recibió un video de Trini que lo dejó aterrorizado en EJDO

26 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo 242 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) nuevamente obligó a Omar (César Sepúlveda) a hacer el trabajo sucio porque debe "recuperar su confianza" tras el traspié de Leonor (Romina Norambuena).

"Bastiancito estuvo acá y me amenazó con inviernos a la cárcel. El pendejito no quiso entender por las buenas, bueno... tendrá que asumir las consecuencias, entonces. Tú te vas a encargar de que entienda por las malas y que le quede clarísimo el mensaje", ordenó Walker.

Omar llevó Félix (Matías Schudeck) hasta la casa de Trini (Catalina Covarrubias). La joven ignoraba que, mientras se bañaba, el matón entró al baño, la filmó y envió las imágenes a Bastián para amedrentarlo.

El Jardín de Olivia / Mega

La amenaza de Luis Emilio

"Esto es lo que pasa cuando te metes donde no debes", fue el mensaje que recibió el hijo de Bernardita.

Asustado por lo que le podría pasar a su amiga, corrió hasta su casa con Santana (Matías Oviedo) y buscaron en cada rincón para hallarla, pero la joven había desaparecido.