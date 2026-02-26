"Solo hay una forma de terminar esto...": Burgos impidió el escape de Leo en pleno aeropuerto de EJDO

26 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo 242 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) estaba a la espera de abordar su vuelo a Uruguay junto a su padre, no sin antes dejar un breve mensaje a Omar (César Sepúlveda) confirmando que se encuentra bien.

Lamentablemente, Burgos (Juan Carlos Cáceres) descubrió los planes de la secretaria y llegó al terminal para frustrar su huida.

"Señorita Leonor Silva, subprefecto Héctor Burgos de la Policía de Investigaciones. Necesito que me acompañe", ordenó el detective.

El Jardín de Olivia / Mega

EL oscuro final que le espera a Leonor

El padre de Leo se inquietó mientras ella insistía en que habían hecho el llamado a los pasajeros. "Lamentablemente, señorita, yo no la puedo dejar subir a ese avión antes de que conversemos", zanjó Burgos.

La ex de Ramiro (Ricardo Vergara) le pidió a su papá abordar y ella se quedó indefensa con el enviado de Luis Emilio (Alejandro Trejo). Las palabras del subprefecto la aterrorizaron: "¿Qué va a hacer? ¿Va a llamar a la policía? No se me ponga chúcara y terminemos con esto de una vez. Fue usted la que se metió en las patas de los caballos y solo hay una forma de terminar con esto: con usted muerta".