Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Solo hay una forma de terminar esto...": Burgos impidió el escape de Leo en pleno aeropuerto de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En este capítulo 242 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) estaba a la espera de abordar su vuelo a Uruguay junto a su padre, no sin antes dejar un breve mensaje a Omar (César Sepúlveda) confirmando que se encuentra bien. 

Lamentablemente, Burgos (Juan Carlos Cáceres) descubrió los planes de la secretaria y llegó al terminal para frustrar su huida.

Lo más visto de El Jardín de Olivia

"Señorita Leonor Silva, subprefecto Héctor Burgos de la Policía de Investigaciones. Necesito que me acompañe", ordenó el detective. 

Leonor y Burgos
El Jardín de Olivia / Mega
Ir a la siguiente nota

EL oscuro final que le espera a Leonor

El padre de Leo se inquietó mientras ella insistía en que habían hecho el llamado a los pasajeros. "Lamentablemente, señorita, yo no la puedo dejar subir a ese avión antes de que conversemos", zanjó Burgos. 

La ex de Ramiro (Ricardo Vergara) le pidió a su papá abordar y ella se quedó indefensa con el enviado de Luis Emilio (Alejandro Trejo). Las palabras del subprefecto la aterrorizaron: "¿Qué va a hacer? ¿Va a llamar a la policía? No se me ponga chúcara y terminemos con esto de una vez. Fue usted la que se metió en las patas de los caballos y solo hay una forma de terminar con esto: con usted muerta".  

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto