"Respétate" y "me vales madres": La dura discusión entre Camila Nash y Tom Brusse por Kari Belén y Mateucci

10 mar. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 89 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse tuvieron una fuerte pelea luego de la fiesta amazónica.

La razón de por qué ambos estaban furiosos era por que habían tenido fogosos momentos en la celebración, ella con Luis Mateucci y él con Kari Belén.

"Respétate" y "Me vales madres", fueron solo algunos de los insultos que se lanzaron frente a todos los participantes.

El Internado

Todo está perdido entre Camila Nash y Tom Brusse

Tras lo anterior, Luis Mateucci intentó apaciguar las aguas y que Camila Nash se despejara, pero Tom Brusse volvió al ataque, pero ella lo echó.

Sin embargo, igualmente se fueron a hablar al patio y él le explicó que todo había sido una actividad, mientras que ella le reclamaba haberse acercado más de la cuenta a Kari Belén.