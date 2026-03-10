"Respétate" y "me vales madres": La dura discusión entre Camila Nash y Tom Brusse por Kari Belén y Mateucci
En el capítulo 89 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse tuvieron una fuerte pelea luego de la fiesta amazónica.
La razón de por qué ambos estaban furiosos era por que habían tenido fogosos momentos en la celebración, ella con Luis Mateucci y él con Kari Belén.
"Respétate" y "Me vales madres", fueron solo algunos de los insultos que se lanzaron frente a todos los participantes.
Todo está perdido entre Camila Nash y Tom Brusse
Tras lo anterior, Luis Mateucci intentó apaciguar las aguas y que Camila Nash se despejara, pero Tom Brusse volvió al ataque, pero ella lo echó.
Sin embargo, igualmente se fueron a hablar al patio y él le explicó que todo había sido una actividad, mientras que ella le reclamaba haberse acercado más de la cuenta a Kari Belén.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Espectacular": Laura Bozzo protagonizó atrevido momento con Luis Mateucci
-
"Te dije que si quieres jugar, jugamos": Kari Belén usó a Tom Brusse para vengarse de Camila Nash
-
"Esa es una amenaza": Michelle Peint frenó en seco a Camila Nash tras advertencia por Tom Brusse
-
Nueva integrante sacudió la casona: Michelle Peint entró al reality y sorprendió a todos
-
Otakin fue el garzón: Fabio Agostini le preparó especial cena a Blu Dumay por su cumpleaños
-
Luis Mateucci y Akemi Nakamura protagonizaron ardiente escena en la ducha