Presentado por: Betano Falabella

"Respétate" y "me vales madres": La dura discusión entre Camila Nash y Tom Brusse por Kari Belén y Mateucci

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 89 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse tuvieron una fuerte pelea luego de la fiesta amazónica.

La razón de por qué ambos estaban furiosos era por que habían tenido fogosos momentos en la celebración, ella con Luis Mateucci y él con Kari Belén.

Lo más visto de El Internado

"Respétate" y "Me vales madres", fueron solo algunos de los insultos que se lanzaron frente a todos los participantes. 

El Internado

Todo está perdido entre Camila Nash y Tom Brusse

Tras lo anterior, Luis Mateucci intentó apaciguar las aguas y que Camila Nash se despejara, pero Tom Brusse volvió al ataque, pero ella lo echó.

Ir a la siguiente nota

Sin embargo, igualmente se fueron a hablar al patio y él le explicó que todo había sido una actividad, mientras que ella le reclamaba haberse acercado más de la cuenta a Kari Belén

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos