Laura Bozzo romperá en llanto y Fabio Agostini querrá salir de la casa en el capítulo 90 de El Internado
En el avance del capítulo 90 de El Internado, Tonka Tomicic y Joaquín Méndez llegarán a la casona a realizar una controvertida actididad.
En la dinámica, Luis Mateucci atacará a Laura Bozzo y la cuestionará, desatando un llanto en ella nunca antes visto.
En ese mismo momento, el argentino cuestionará a Fabio Agostini por su personalidad y él se parará y querrá irse de la casa.
Un desafío completamente impactante
Por otro lado, los participantes tendrán que estar en una actividad donde probarán alimentos que casi los harán vomitar.
Eso no será lo único, pues si cumplen podrían acceder a un beneficio que podría cambiar todo en la competencia.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de