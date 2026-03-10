Presentado por: Betano Falabella

Laura Bozzo romperá en llanto y Fabio Agostini querrá salir de la casa en el capítulo 90 de El Internado

En el avance del capítulo 90 de El Internado, Tonka Tomicic y Joaquín Méndez llegarán a la casona a realizar una controvertida actididad.

En la dinámica, Luis Mateucci atacará a Laura Bozzo y la cuestionará, desatando un llanto en ella nunca antes visto.

En ese mismo momento, el argentino cuestionará a Fabio Agostini por su personalidad y él se parará y querrá irse de la casa. 

Un desafío completamente impactante

Por otro lado, los participantes tendrán que estar en una actividad donde probarán alimentos que casi los harán vomitar.

Eso no será lo único, pues si cumplen podrían acceder a un beneficio que podría cambiar todo en la competencia.

