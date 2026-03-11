"Soy un fracaso como capitana": Laura Bozzo termina en llanto tras las repetitivas burlas de Luis Mateucci

11 mar. 2026 - 00:35 hrs.

En el capítulo 90 de El Internado, Laura Bozzo y Luis Mateucci tienen un inesperado cruce de palabras que terminan con la presentadora peruana en llanto.

Y es que como capitana del equipo rojo, Laura debe asumir la tarea de que todos sus compañeros consuman la comida que se les está dando para ganar la prueba.

Sin embargo, Fabio Agostini se niega, lo que causa el enojo de Laura, quien comienza a atacar a su compañero, momento en el que Mateucci salta a defender al español para quebrar aún más los lazos del equipo contrario.

El Internado / MEGA

El llanto de Laura Bozzo

"Gracias Laurita, cuando le sirve lo usa y luego pum", comentó Luis, para que luego todo el equipo verde cantara "gracias laurita por ser manipuladora".

Esto desató el llanto de la presentadora peruana, quien llorando y en los brazos de Joaquín Méndez dijo "soy un fracaso como capitana".