"Las dos jugaron conmigo": Tom Brusse una vez más se hace la víctima frente a Camila Nash y Kari Belén

10 mar. 2026 - 23:45 hrs.

En el capítulo 90 de El Internado, Tom Brusse fue puesto en una dinámica donde eligió que una de las características que más tenía era ser confiado en él y en la gente.

"Confié en Karina, confié en mi exmujer (Camila Nash) y las dos jugaron conmigo, ella empezó otra vez con la lengua por ahí, por allá", dijo Tom, en alusión al baile que realizó Nash a Luis Mateucci.

Él siguió alegando que se quedó tranquilo y respetó a su ex, así como agregó que Nash lo dejó porque quería andar con distintas personas.

El Internado / MEGA

Tom Brusse se hace la víctima

Dicho esto, Tom expuso que Camila le decía que no la tomaba en cuenta, que ya no la quería. "Me enfrié, es normal porque no confiaba en ella", expresó, a lo que Nash afirmó que entonces no era confiado.

Enseguida, Efrén Reyero y Agustina Pontoriero intervinieron y dijeron que Tom era más celoso, dejando al modelo algo molesto, ya que todos comenzaron a decir que sí.