"Sanji en busca de las cazuelas": Otakin la rompe en promo de la segunda temporada de One Piece live-action

A pesar de ser coronado en las redes como el "antiinfluencer", Otakin la está rompiendo con su contenido y en esta oportunidad sí que sorprendió a todos.

En colaboración con Netflix Chile y otros influencers, el participante de El Internado se lució con su aparición en un video de promoción por el estreno de la segunda temporada de One Piece live-action.

¡Otakin en busca del tesoro!

Aunque su aparición en el anuncio de la versión live del anime es breve, el creador de contenido tiene una participación más que notoria en el inicio del video, la cual fue destacada en los comentarios.

"¡Atención, Nakamas! Llegó el gran día. 'One Piece: Rumbo a la Gran Ruta' ¡Acaba de zarpar y ya está disponible!", es la invitación que dejan desde el servicio de streaming, a lo que Otakin, fiel a su estilo, no perdió oportunidad de responder.

"Sanji en busca de las cazuelas", comentó el "antiinfluencer" quien no deja de sorprendernos con su forma de ser tan espontánea en cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Además de Otakin, otros creadores de contenido como Shelao (@crissalva40), Sebastián Tobar (@tobarfdw) y Leonora Kornejo (@bunnyambitionboi) también formaron parte de la campaña.

